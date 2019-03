Una aerolínea regala vuelos gratis a quien borre sus fotos de Instagram

JetBlue es la aerolínea 'low cost' que ha puesto en marcha una campaña de marketing de lo más suculenta. Sin embargo, para aceptar la jugosa oferta (vuelos gratis durante un año) debes hacer un sacrificio: borrar todas tus fotos de Instagram.

En su página web explican el procedimiento. Los participantes que quieran optar al premio, los vuelos gratis, deben:

1. Eliminar todas las instantáneas de Instagram y dejar el muro en "blanco".

2. Subir una imagen personalizada con el lema 'All you can...' (Todo lo que puedas), que incluya el hastag #AllYouCanJetsWeepsTakes

"Con una pizarra social en blanco, los participantes pueden subir una publicación con todos los destinos y actividades que podrían capturar y compartir utilizando el pase ganador", ha explicado JetBlue.

Este llamativo concurso termina el próximo viernes, 8 de marzo, y tendrá 3 ganadores. Lo que se desconoce es si los ganadores podrán incluir un acompañante en sus viajes.