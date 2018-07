Así es Sara Geurts, la modelo 'anciana' de 26 años que quiere cambiar los estándares de belleza

Sara Geurts es una joven modelo de 26 años que debido al Síndrome de Ehlers-Danlos su piel parece la de una mujer mayor, flácida y llena de arrugas.

Geurts explica que su piel era su mayor inseguridad, pero ahora cree que es lo más bonito de su cuerpo. La joven sufre dermatoparaxis y cuando era pequeña recuerda que se cubría con ropa para no parecer una "niña vieja". "Cuando cumplí los 22 años empecé a ver mi cuerpo como algo único. Me entristece haberme sentido fea en algún momento", afirma.

Su objetivo ahora es alterar los estándares de belleza y su vídeo en Youtube ya acumula más de dos millones de visualizaciones. Además, cuenta con más de 7.200 seguidores en Instagram, red social en la que deja mensajes para que todos se sientan bien con su cuerpo.

"Conocerás a gente que se sentirá intimidada por ti. Eres diferente y la gente no sabe cómo reaccionar o cómo aceptar a alguien que simplemente no sigue a la masa. No están acostumbrados a ver a alguien que no trata de encajar, así que en lugar de reforzar su singularidad, van a tratar de hacer que te sientas como si fueras un extraño. Te ofrezco este consejo: Que se fastidien".