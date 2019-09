Captan a un conductor durmiendo al volante de un Tesla

Las imágenes fueron captadas en la autopista de Newton (Massachussets, Estados Unidos). El usuario de Twitter Dakota Randall grabó desde su vehículo a un conductor circulando completamente dormido. Además, en las imágenes se ve cómo en el asiento del copiloto viaja otra persona que también está durmiendo.

La pareja viajaba en un vehículo Tesla, un coche completamente automático capaz de circular por sí mismo. Sin embargo, desde la compañía instan a que los conductores permanezcan atentos al piloto automático durante todo el trayecto, indicación a la que esta pareja hizo caso omiso.

La compañía, sabedora de que no es la primera vez que se viraliza un vídeo de estas características, ha publicado un comunicado en el que aseguran que estos vídeos son "travesuras o engaños peligrosos". Sin embargo, el hombre que grabó las imágenes asegura que no se trata de ningún fake. "Esto no fue un engaño. Tal vez las personas en el auto fingían estar dormidas, pero soy escéptico", dice el tuitero.