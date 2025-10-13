Carlos Baute recrea el baile de Taylor Swift en 'The Fate of Ophelia'

Carlos Baute se declara swiftie con el duodécimo disco de Taylor Swift, The life of a showgirl , y el venezolano no para de escuchar en bucle The Fate of Ophelia , canción de la que se ha aprendido la coreografía.

Carlos Baute se declara swiftie públicamente disfrutando del nuevo disco de Taylor Swift, The life of a showgirl.

El cantante sorprendió hace unos días tanto a sus fans como a los de la estadounidense disfrutando de The Fate of Ophelia en un vídeo que compartió en redes sociales. "Temazo", expresaba el intérprete de Colgando en tus manos.

Ahora, a petición de sus seguidores, el venezolano ha dado el siguiente paso: Baute se ha aprendido la viral coreografía del videoclip del single de Swift y se la ha mostrado a todos sus fans. "A petición del público", ha anunciado el artista.

Recreando cada uno de los movimientos de la forma más divertida, Baute ha conquistado con su actuación a todos los que han visto el vídeo.