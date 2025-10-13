Carlos Baute recrea el baile de Taylor Swift en 'The Fate of Ophelia'
Carlos Baute se declara swiftie con el duodécimo disco de Taylor Swift, The life of a showgirl, y el venezolano no para de escuchar en bucle The Fate of Ophelia, canción de la que se ha aprendido la coreografía.
Carlos Baute se declara swiftie públicamente disfrutando del nuevo disco de Taylor Swift, The life of a showgirl.
El cantante sorprendió hace unos días tanto a sus fans como a los de la estadounidense disfrutando de The Fate of Ophelia en un vídeo que compartió en redes sociales. "Temazo", expresaba el intérprete de Colgando en tus manos.
Ahora, a petición de sus seguidores, el venezolano ha dado el siguiente paso: Baute se ha aprendido la viral coreografía del videoclip del single de Swift y se la ha mostrado a todos sus fans. "A petición del público", ha anunciado el artista.
Recreando cada uno de los movimientos de la forma más divertida, Baute ha conquistado con su actuación a todos los que han visto el vídeo.