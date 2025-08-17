Carlos Baute muestra su apoyo a España por los incendios: "La naturaleza nos pide que la cuidemos"

Carlos Baute, mítico artista venezolano que también tiene la nacionalidad española, ha querido mostrar su apoyo a las víctimas de los incendios y a los servicios de emergencias ante la grave situación medioambiental en España. De momento, hay más de tres mil personas evacuadas por 27 incendios en Castilla y León, mientras Galicia vive los peores fuegos de su historia con unas 50.000 hectáreas quemadas.

"Mi corazón está con todas las personas afectadas por los devastadores incendios en España", ha empezado diciendo Baute en un mensaje compartido en sus redes sociales, tanto en Instagram como en X (antes Twitter). "Mucha fuerza a las familias que lo han perdido todo y a los animales que sufren. La naturaleza nos pide a gritos que la cuidemos".

Y ha añadido: "Todo mi respeto y admiración a los bomberos, la UME y a todos los equipos de emergencias que luchan incansablemente contra el fuego. Su sacrificio es un acto de amor por nuestra tierra. Gracias, héroes".

Baute no ha sido el único artista en mostrar su preocupación por los incendios en España. Hace unos días, Rozalén publicó una reflexión muy cruda sobre la "violencia" que asola al país: "Está siendo muy difícil no ser catastrofista", empezó diciendo. "Vivo este verano entre el contraste del oasis de los escenarios y lo macabro de la actualidad. [...] Arden nuestros montes, los animales, los pueblos, nuestros vecinos… [...] A veces me sorprendo acostumbrándome a normalizar el horror".