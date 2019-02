Casio rectifica tras sacar a la venta una calculadora rosa "para mujeres trabajadoras"

"Queremos que las mujeres trabajadoras tengan una mejor experiencia al usar calculadoras que se adapten perfectamente a sus entornos de trabajo a través de un óptimo de usabilidad y diseños vanguardistas. Mujeres, Casio las seguirá apoyando a ustedes para que día a día brillen aún más en sus trabajos".

Ese es el mensaje que acompañaba la imagen promocional del nuevo producto de la marca de electrónica Casio: una calculadora normal y corriente, pero de color rosa. Especial para "mujeres trabajadoras".

La sociedad, en pleno 2019, ya no tolera este tipo de anuncios sexistas. Así, las redes sociales no han tardado en poner el grito en el cielo ante este despropósito. Además de criticar el producto y su finalidad, muchas mujeres han bromeado en las redes sociales. "¿Cómo he podido sobrevivir hasta ahora sin mi calculadora rosa" o "tantos años esperando, ahora podré hacer grandes cosas en la vida" eran algunos de los comentarios que se podían leer.

Ante la avalancha de críticas y burlas, la compañía ha borrado este lunes el post oficial de Facebook donde anunciaban el producto. También han pedido disculpas.