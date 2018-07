Se convierte en un ejemplo de superación al mostrar sus imágenes sin pelo por el cáncer

Sufrir cáncer siempre es duro, pero hacerlo en una etapa tan complicada como la adolescencia puede ser aún mucho más complicado. Por ello, Andrea Sierra, una chica de 17 años con cáncer, ha decidido sacar su lado más valiente y no dejar que la enfermedad ganara la guerra psicológica mostrando que también se puede estar guapa estando enferma.

Pese haber perdido todo su pelo como consecuencia de la quimioterapia, Andrea no ha dudado en querer inmortalizar su belleza con un posado que recuerda mucho al de las modelos profesionales. Bajo el título "el cáncer no me alejará de ser una princesa", la chica ha compartido algunas de las imágenes en Twitter, consiguiendo que más de 210 mil personas hayan dado me gusta a las instantáneas.

Ella asegura que tener una actitud positiva y aceptar los cambios que el tratamiento produce en el cuerpo es básico para poder luchar contra la enfermedad: "me di cuenta que no tengo ninguna razón por la que avergonzarme de mi aspecto, debería estar orgullosa". Además, Andrea ha asegurado que lo ha hecho para mostrar su belleza interior: "no lo he hecho para mostrar mi belleza exterior, sino la interior. Por eso me he decidido a posar sin la peluca". Todo un ejemplo de superación...