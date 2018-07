Crean hamburguesas inspiradas por Adele, Ed Sheeran o James Corden

Porque una doble con queso o una completa en la carta de un restaurante no queda tan chic como pedirte una Adele con extra de rolling (in the deep). Y es que la hamburguesa de la diva inglesa es única: ternera de primera, puré de patatas, cebolla salteada y salsa especial. En cambio, la hamburguesa Ed Sheeran es más sencilla y reservada, coincidiendo con el carácter del autor de Thinking out loud : carne de cerdo acompañada de roast beef en su jugo.

Adele Bangers n' Mash Burger at @BlackTapNYC for @EliteDaily . https://t.co/EEoWJLhYFA

If this doesn't win me a Britt award I don't think anything will. https://t.co/NVWZ4385Co