Deja una propina de 1.200 euros en un restaurante para apoyarlos en su primer día de apertura tras la cuarentena

Este viernes los fogones del restaurante 'Frog & The Bull', un restaurante de Austin, Texas (EE UU), volvían a encenderse. Sus responsables volvían al trabajo tras semanas de incertidumbre por la pandemia de coronavirus.

La hostelería está siendo, y será, uno de los sectores más perjudicados por esta crisis sanitaria. Así, los dueños de este restaurante de Texas volvían al trabajo pero sin saber todavía si el negocio continuará siendo rentable.

Sin embargo, un cliente les ha dado un pequeño e inesperado empujoncito para recuperar fuerza y solvencia económica después de estos días sin actividad.

Según informa CNN, el hombre acudió con su familia a comer. Pidió la cuenta y al ver que eran 337 dólares, el cliente exigió que se le cobrase el doble. El camarero no daba crédito y lo consultó con su jefe, que también incrédulo, facilitó una nueva cuenta de 674 dólares.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Después de haber abonado 674 dólares por la comida, el hombre dejó una propina de 1.300 dólares (casi 1.200 euros). En total, abonó 2.029 dólares.

"Al principio me sorprendió mucho porque no entendía por qué me lo estaba dando", aseguró el camarero a CNN. "Dijo que estaba extremadamente agradecido porque estuviéramos abiertos y nos pusiéramos en riesgo por servir a la gente".

"Realmente, no sabía qué decir", explicó el dueño. "Fue extremadamente generoso y me impresionó mucho".