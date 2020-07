Despiden a una directora de colegio por imitar a Paulina Rubio en Tik Tok

Elena Cuétara era directora de un colegio en México hasta que decidió explorar su vis cómica en TikTok, una de las redes sociales de moda.

La profesora quiso parodiar el polémico y mediático vídeo en el que Paulina Rubio olvida las letras de sus propias canciones, esa conexión en directo en la que la cantante se comporta de manera errática y que se hizo tan viral en medio de la cuarentena, en el mes de abril. En aquel momento la cantante recibió numerosas críticas, pero también hubo quien salió en su defensa pidiendo comprensión con los problemas de salud y excesos.

Sea como fuere, el vídeo en cuestión le ha costado el puesto de trabajo a Elena Cuétara, una maestra que ha revelado cómo y porqué tuvo lugar su despido. La mujer, que era directora de un colegio mexicano, quiso parodiar a la famosa cantante y algunos padres no lo vieron adecuado.

"El 27 de mayo, en plena cuarentena, se me ocurre hacer un video imitando a Paulina Rubio en mal estado. A la semana recibo una llamada de mi jefe informándome que hay un grupo de papás muy molestos porque creen que estoy dando un mensaje inadecuado. Y me dijo que ya no podíamos seguir trabajando juntos", empieza contando.

@elenacuetara Storytime No. 1 - Cómo me quedé sin trabajo por hacer un TikTok 🙊##storytimevideos ##loprometidoesdeuda ##yanimodo [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6848019300473670405|||♬ sonido original - elenacuetara]] [[LINK:EXTERNO|||https://www.tiktok.com/music/sonido-original-6848019300473670405|||♬ sonido original - elenacuetara]]

"Yo me quedo muy tranquila, la verdad es que estoy bien. Estoy pensando qué voy a hacer ahora con mi vida. Pero sí creo que los papás deberían de pensar que los maestros también son personas. También tienen derecho a divertirse, a hacer bromas. No hubiera sido lo mismo si yo en el video hubiera estado en mal estado. Era una broma", termina, recalcando en todo momento que se trataba de una broma y que en ningún momento ella se encontraba en mal estado.

La parodia que la ha hecho perder su trabajo: