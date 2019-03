El disfraz más divertido y más barato de este Carnaval

Media España ha salido a la calle este fin de semana para celebrar los Carnavales , y en muchas provincias esta celebración se mantiene durante unos días más. Los desfiles se han llenado de personajes de todo tipo, desde los clásicos piratas y policías hasta los más actuales: Rosalías, C Tanganas, Frozens everywhere...

Conseguir un disfraz barato, original y divertido no es nada fácil. A no ser que tengas una inspiración sobrenatural, la mayoría de los mortales pasan un par de días discurriendo y dándole al coco pensando: ¿y si voy de.... ?, ¿y si mejor me pongo una peluca y... ?. Los Carnavales están para disfrutar y todo queremos lucirnos, pero no siempre lo conseguimos.

Los que sí han conseguido lucirse (y además convertirse en virales) son dos jóvenes que han ideado el disfraz perfecto para sacarte una sonrisa cuando vayas a llenar el depósito del coche a la gasolinera. Eso sí, cuidado porque igual además de la gasolina te llevas a casa un buen lavado de coche... ¡Que nunca viene mal! ¡El vídeo de @AnoukHinault acumula más de 1 millón de reproducciones!