El emotivo baile de un padre con su hijo autista que ha emocionado a la red

"Sea cual sea la forma en que te conectas con tu hijo especial, hazlo siempre. Al final del día verás que quien necesita mucho más que él de esa conexión, eres tú." Así finaliza el precioso texto que ha escrito el presentador brasileño Marcos Mion junto a un vídeo bailando con su hijo Romeo, diagnosticado de TEA (Trastorno del Espectro Autista).

En el vídeo, de poco menos de un minuto, vemos a Marcos y Romeo bailando al ritmo de una canción de Elvis Presley donde se puede apreciar como disfruta el pequeño. El objetivo de Marcos al publicar este vídeo es para concienciar sobre lo importante que es conectar con las personas, sin importar de qué forma se haga.

El vídeo está siendo todo un éxito, superando los 6,5 millones de reproducciones en Facebook y los 3 millones en Instagram. Ambas publicaciones están repletas de comentarios de personas que agradecen al presentador que de visibilidad y normalice un trastorno como el autismo.

A continuación puedes leer el texto completo de Marcos Mion:

"Incluso mis amigos más cercanos me preguntan cómo es vivir con un niño especial. Romeo es así. Cuando se ríe es de verdad, pero cuando se enfada también. Cuando llora es porque las lágrimas se han vuelto más fuertes que la calma, pero cuando se siente feliz tiembla de arriba a abajo moviendo las manos y saltando de una forma que es imposible disimular.

Cuando él ama lo hace por completo. Y cuando no ama, no tiene sentido. Cuando él quiere es porque lo necesita y porque le gusta el alma de otra persona. Cuando la gente baila, el mundo entero desaparece, y no hay nada más placentero e importante que el aura especial que se crea en ese preciso momento, dando sentido a la frase: 'baila como si no hubiera nadie mirando'.

Sea cual sea la forma en que te conectas con tu hijo especial, hazlo siempre. Al final del día verás que quien necesita mucho más que él de esa conexión, eres tú".