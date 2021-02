Las encantadoras respuestas de un niño en San Valentín que conquista las redes

No hay día de San Valentín que algún reportero no salga a la calle a preguntar a los viandantes qué planes tienen preparados para el día de los enamorados, o qué piensan sobre esta celebración.

En Levántate y Cárdenas traemos el testimonial que ha sido todo un éxito: El de un niño pequeño que ha enamorado a las redes sociales por sus brillantes y divertidas respuestas sobre su Día de San Valentín.

El primer momentazo es cuando el niño admite estar enamorado de su madre. "¿Tú estás enamorado", le preguntaba la reportera a lo que él respondía: "Bueno, una parte sí, una parte no. La parte que sí, porque estoy enamorado de mi madre y la otra parte es que nadie me quiere".

Algo que hacía reír por completo a la reportera que le preguntaba si le iba a hacer un regalo. "Un superregalo", decía admitiendo que aún "tenía que imaginárselo".

Sin embargo, la entrevistadora, que no podía dejar de reírse con el pequeño, se aventuró a decirle que por el momento se quedara con su madre, que ya tenía bastante dada su corta edad a lo que él no dudo en responder: "pero yo quiero casarme, tener hijos…, por eso iré a First Date a encontrar a mi media naranja", decía muy convencido.

"Tu lo que eres es un crack, ¿lo sabes?", le decía la reporta ya sin poder creerse más la situación. "Si, ya lo sé, además que ya soy youtuber", finalizaba el niño al que acababa dando las gracias la periodista por sus palabras y seguro que por el buen rato que había pasado.

El vídeo, que era compartido por una usuaria en las redes sociales – como era de esperar – se ha hecho viral de forma sorprendente. Actualmente, solo en la plataforma de Twitter cuenta con más de dos millones de reproducciones además de que la publicación ha superado los más de 130.000 me gustas.

Y es que todos los internautas no han podido evitar reír y caer rendidos a las ideas del niño, muchos hasta llegando a admitir que con la poca edad que tiene ha sabido representar perfectamente a la población soltera con sus divertidas ocurrencias.