Encuentra a su hermano a través de Twitter después de más de 10 años buscándolo

La historia de Silvia Falcón, una chica de Mazagón, en Huelva, parece sacada de una película pero es totalmente real. Esta joven de 22 años ha estado más de una década buscando a su hermano y finalmente lo ha encontrado a través de Twitter.

Según ha declarado a Europa Press, a los 5 años supo tenía un hermanastro al que su madre se había llevado a California tras separarse de su padre. Cuando cumplió los 12 años y empezó a tener acceso a internet, comenzó a buscarlo sin éxito. Al parecer, su hermano no conservaba los apellidos que ella creía, así que la búsqueda se complicó hasta convertirse algo que en un principio parecía imposible.

Pero Silvia vio la luz cuando encontró la carta de un amigo con el que se escribía a los siete años. Y decidió poner un mensaje en Twitter para intentar reencontrarse con su amigo. Su mensaje en la red social consiguió más de 2.400 retuits y finalmente, Silvia encontró a su amigo. Eso le animó a hacer lo mismo con su hermano y se lanzó a la búsqueda por las redes.

Esta joven onubense publicó en Twitter un mensaje que ponía: "Desde que era pequeña mi madre me habló sobre mi hermano, al cual no conozco. Siempre pensé que el saber de su existencia era un secreto ya que mi padre nunca me habló de él, así que estuve durante años en silencio. Hoy día ya hablamos algo más abiertamente del tema, así que llevo algunos años tratando de encontrarlo. Anteriormente a la relación de mis padres, mi padre tuvo otra pareja y con ésta un hijo. Ella un día se marchó llevándoselo."

Tras miles de interacciones, Silvia consiguió localizar a una tía de su hermano entre los amigos de Facebook que tenía Joseph, una persona que encajaba con el perfil de su hermano. Asimismo, la chica indagó también en otras redes sociales como Instagram, hasta que tuvo suficiente información para confirmar que ese chico era su hermano. Así que le escribió un mensaje privado y acabaron confirmando que eran hermanos por parte de padre.

Joseph es un joven que desde pequeño vive en San Bernardino, en California (Estados Unidos). Y, actualmente, Silvia y él únicamente mantienen una relación a través de las redes, a pesar de que ella asegura que tienen ganas de verse y que es una excusa perfecta para que él venga a España.