Los seguidores de Justin Bieber piden que el artista suspenda sus conciertos tras lo ocurrido en Manchester

La tragedia ocurrida en el Manchester Arena tras un concierto de Ariana Grande ha dejado preocupados a miles de personas. El ataque terrorista que dejó a 22 personas sin vida tiene en vilo a los fans de Justin Bieber, ya que los próximos 30 de Junio y 2 de Julio el cantante actuará en Cardiff y en Londres.

Los fans del intérprete de 'Love Yourself' se han hecho notar en las redes sociales pidiendo a su ídolo, a través de su representante, Scooter Braun, que cancele los dos conciertos que tiene previstos en Reino Unido. "Queremos que esté a salvo, por favor", escribía una fan del artista canadiense.

Me muero si algo le pasa algo a Justin o a sus Beliebers en un concierto 😭 @justinbieber cancel your concert in UK, PLEASE