Fidget Spinner, el juguete de moda que algunos colegios han empezado a prohibir

La mayoría ya habréis visto esta “nueva peonza” llamada Fidget Spinner , o tendréis una, o tal vez vuestros hijos, sobrinos e incluso jefes… (Y si no es así, tranquilos, ¡no tardaréis en estar rodeados!) Su popularidad no ha dejado de crecer hasta el punto de que algunos colegios están pensando en prohibirlos.

¿AÚN NO TIENES UNO?

El Fidget Spinner causa furor entre los niños y adolescentes de todo el mundo. Es una especie de peonza , con forma de pequeño dron, con un eje central del que salen tres brazos con aros para hacerlo girar. Y de eso se trata, de que dé vueltas y pasárselo de mano a mano, de dedo a dedo, ponérselo en la nariz o la frente…. E intentar aguantar el máximo de tiempo posible.

El invento se ha vuelto un fenómeno y hasta tal punto es popular que en algunas escuelas de EEUU y el Reino Unido están intentando prohibirlo, alegando que distrae a los alumnos en clase. Sin embargo, no se trata de una opinión unánime, ya que algunos profesores consideran que ayuda a la concentración de los pequeños, e incluso hay expertos que lo defienden en casos de déficit de atención.

De hecho, aunque se puede adquirir en bazares, tiendas o internet por precios muy reducidos -que oscilan entre un euro y cuatro-, también hay quién los vende como herramienta de ayuda para pacientes con autismo, estrés, ansiedad o problemas de concentración, o como mero elemento de coleccionista con temática de superhéroes, por ejemplo, a precios desorbitados.

Pero prohibirlo en las escuelas no está siendo tarea fácil, y es que a pesar de que muchos profesores no quieren que sus alumnos, lejos de concentrarse, se distraigan en clase, más de un jovencito asegura que se lo ha recetado el médico, y se acabó la discusión. Recordemos que en EEUU, el 11% de los niños entre 4 y 17 años tienen déficit de atención, según datos del 2015.

La historia detrás de este invento

Este invento tiene dos décadas, y una curiosa historia detrás. Resulta que una madre de Florida lo creó estando enferma de miastenia (debilidad muscular) para entretener a su hija de 7 años, ya que ella no podía moverse a recoger sus juguetes o a jugar con ella con normalidad. Lo patentó, pero los derechos expiraron en el 2005 y la renovación costaba 400 dólares y, "simplemente, no tenía ese dinero", comentaba Catherine Hettinger. Hoy, con 62 años, no ingresa nada por las ventas millonarias mundiales de su invento, pero asegura estar contenta por ver que su 'spinner' se ha vuelto tan popular.

Ahora, además de modelos de todo tipo –algunos incluso con diamantes-, la red está llena de tutoriales con los que aprender a hacerlos girar más rápido o por más tiempo, entre otras muchas cosas: