El genial gesto de un chico con su novia que arrasa en Twitter

Una usuaria de Twitter no pudo evitar fotografiar el bonito gesto que tuvo un chico con su novia y compartirlo en la red, asegurando que "estos son los pequeños detalles del verdadero amor". En las fotos, podemos ver como el camina con los tacones de ella, mientras ella calza cómodamente las zapatillas de su chico.

La usuaria de Twitter Dahiana Ortiz ha compartido unas imágenes de una pareja que están arrasando en la red. Aparentemente tan sólo se trata de una pareja paseando por una calle de noche, pero si bajamos la vista a la parte inferior de la foto, vemos una verdadera demostración de amor.

Mientras la chica pasea con unas cómodas zapatillas, su chico lleva puestos sus tacones, que intuimos que debían ser bastante dolorosos.

"Hoy he visto a esta pareja y no pude evitar hacerles la foto y real que estos son los pequeños detalles del verdadero amor", escribe la usuaria junto a las imágenes que ya se han retuiteado mas de 9.000 veces y acumula miles de 'me gusta' y cientos de comentarios, entre los que se encuentran los propios protagonistas.