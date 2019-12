La genial nota que un joven gaditano dejó en su coche para que no se lo llevase la grúa

A todos nos ha pasado lo de estar buscando aparcamiento durante un buen rato y no encontrarlo por ningún lado. Y si, ademas de esto, tuvieras la necesidad de ir al baño... ¿Qué harías?

Esto le sucedió a José María, un joven gaditano, y lo tuvo bastante claro. Después de estar buscando durante cuarenta minutos aparcamiento, decidió aparcar su coche en doble fila y dejar una nota pidiendo que no se lo llevara la grúa.

"Son las 12:03 de la noche, llevo 40 minutos buscando aparcamiento y no hay nada. Me estoy cagando vivo y no puedo aguantar más. Por favor no llevárselo que me lo llevo mañana a las 6:30 de la mañana" Escribió José.

Este mensaje fue dirigido para rogar un poco de comprensión por parte de la grúa y de la policía.

La imagen de la nota se ha hecho viral en Twitter y José María ha aprovechado su momento de fama, para pedir una zona marrón para las personas que tengan un apretón, tal como ha explicado en Arusitys.