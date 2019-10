Un hombre da un susto de muerte a los asistentes a su funeral haciéndoles creer que está vivo

Shay Bradley, un irlandés de 62 años, quiso que su familia esbozase una sonrisa durante uno de los días más tristes, el día de su propio funeral.

El hombre, que había sufrido una larga enfermedad, dejó preparada la broma un año antes de su muerte con la ayuda de su hijo Jonathan. El hombre grabó un mensaje para que su hijo lo hiciese reproducir desde al tumba, y así lo hizo.

"¿Dónde diablos estoy? Déjame salir. Esto está muy oscuro", se escucha decir al hombre, que "golpea" el ataúd para intentar salir. Las lágrimas tardaron muy poco en convertirse en sonrisas.

Jonathan describe a su padre como "un personaje que durante su vida siempre quiso hacer reír a la gente", y ha contado a BBC que el hombre "quería hacer algo especial y que lo recordaran tal como era, para que todos, especialmente mi madre, no abandonaran la tumba sombría"

"No me di cuenta de que se estaba grabando en ese momento. Se suponía que era un momento para nosotros como familia. Fue solo cuando me desperté esta mañana que me di cuenta de que había tenido tanto impacto", explicó.