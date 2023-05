El impresionante detalle del vestido de Blanca Paloma en la alfombra celeste de Eurovisión que nadie vio

Blanca Paloma y su equipo no hacen nada al azar y lo han vuelto a demostrar en la alfombra celeste de Eurovisión. La pichona lució un impresionante vestido blanco con flecos al puro estilo guerrero y acompañado de una larga cola con muchos volantes. Además apostó por el pelo recogido y un maquillaje asombroso.

Evidentemente, este look iba a juego con el de sus bailarinas y coristas. Todas ellas arrasaron con unos vestidos similares donde predominaban los flecos de color rojo.

La alicantina consiguió brillar con su paso por esta alfombra, donde incluso tuvo un rato para cantar EAEA a los periodistas.

Blanca Paloma sorprende con su look de la alfombra celeste

Pero sin duda, hay un detalle en el look que llevaba la artista y que pasó muy desapercibido. Han sido algunos twitteros muy espabilados los que siguiendo el directo de este evento se dieron cuenta de una imagen que se encontraba en la larga cola de la pichona: una paloma desplegando sus alas.

La pichona ha conseguido enamorar a sus fans en todas sus intervenciones y esta no ha sido una excepción. No solo apuesta por looks increíbles, sino también por su carisma y su talento. ¡Vamos allá la Blanca Paloma!