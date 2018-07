Instagram lanza una herramienta para ayudar a usuarios que pueden tener problemas de salud mental

Las redes sociales se han convertido en un espacio donde muchos exponen sus pensamientos y sus ideas. Gracias una simple fotografía en Instagram, podemos saber muchas cosas de la persona que la ha publicado, por eso esta red social ha decidido lanzar una nueva herramienta para ayudar a aquellos que no están pasando un buen momento.

Esta nueva opción de Instagram consiste en avisar que un usuario podría estar sufriendo. Todas las personas que vean alguna referencia a un trastorno alimenticio, al suicidio o a cualquier otro tipo de preocupación, pueden informar de ello de forma totalmente anónima. La persona que hizo la publicación recibirá un mensaje: "Alguien vio una de sus publicaciones y cree que podría estar pasando por un momento difícil. Si necesita ayuda, nos gustaría ayudar". Asimismo, también hay la opción de llamar a una línea de ayuda, de hablar con un amigo o recibir asistencia.

Según Marne Levine, jefe de operaciones de Instagram, esta nueva herramienta está diseñada para que el usuario afectado no se sienta solo, que sepa que tiene gente alrededor que pueden darle apoyo y que se preocupa por él. Además, no es la primera vez que esta red social crea una plataforma de ayuda, en 2012 se prohibieron algunos hashtags para no fomentar ciertos comportamientos.