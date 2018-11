Se va la luz en un cine y un chico empieza a cantar como Freddie Mercury

Durante un pase de la película 'Bohemian Rhapsody' en un cine de Argentina se fue la luz y fue cuando ocurrió algo realmente mágico. Uno de los espectadores se arrancó a cantar 'I want to break free' de Queen en mitad de la sala a oscuras mientras el resto de asistentes marcaban el ritmo con sus palmas y lo jaleaban ante tal muestra de talento.

Nunca sabemos donde podemos sorprendernos en nuestro día a día. Cuando se fue la luz en un cine de Argentina mientras emitían 'Bohemian Rhapsody', la aplaudida película sobre la vida de Freddie Mercury, poco iban a imaginar los espectadores que vivirían un concierto improvisado.

Con la sala a oscuras un joven llamado Gonzalo Amaral, se arrancó a cantar 'I want to break free' de la mítica banda para sorpresa de todos los presentes. Aunque su voz no se parece a la del gran Freddie Mercury, supo interpretar perfectamente el tema, tal como puede verse en el vídeo grabado por su acompañante.

El resto de los presentes empezaron a marcar el ritmo con las palmas ante tal muestra de talento y el vídeo, publicado en Twitter, está siendo todo un éxito. Casi 40.000 retuits acumula ya esta improvisación musical y más de mil comentarios elogian la voz de Gonzalo, que se ha podido saber que también es vocalista en un grupo de música.