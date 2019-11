María Teresa Campos y su nieta conquistan las redes bailando reggaeton: "Domingos con mi abu"

Tenaz, trabajadora y divertida. A sus 78 años, María Teresa Campos ya no se sienta todos los días en un plató de televisión, pero no renuncia a pasárselo bien y disfrutar de su familia. De hecho, la presentadora no descarta, si su salud se lo permite, volver a primera línea en la pequeña pantalla.

No obstante, los nietos crecen y la hija de Terelu Campos ya se ha convertido en toda una influencer. Alejandra Rubio acaba de graduarse en la Universidad y a través de su Instagram mantiene a sus seguidores al tanto de su día a día. Con ellos ha compartido un divertido vídeo bailando con su abuela, al ritmo de Maluma y con mucha marcha. Manito arriba, manito abajo, giro de cadera y tierno abrazo al final. ¡Que no se diga!

"Domingos con mi abu. Te quiero", escribía Alejandra Rubio, nieta de la Campos y miembro de la tercera generación de una de las sagas familiares más conocidas de la televisión en nuestro país.