El '11:11 World Tour' de Maluma visitará en España con dos conciertos únicos

Maluma siempre marca España como una parada obligatoria dentro de sus giras mundiales, y en esta ocasión no podía faltar con su esperado 11:11 World Tour. En concreto, podremos verle en directo en el Palau Sant Jordi de Barcelona , el 28 de marzo , y en el WiZink Center de Madrid al día siguiente, el 29 de marzo .

Si quieres ir, ponte la alarma, porque las entradas para ambos conciertos se ponen a la venta en Ticketmaster el próximo 23 de octubre a partir de las 12 de la mañana. ¡Y se agotan rápido!

👉 Maluma y J Balvin no se acuerdan de tu nombre pero tu cara les suena en 'Qué pena'

GRAN ÉXITO DE SUS GIRAS

Maluma World Tour marcó un éxito sin precedentes para el colombiano, convirtiéndose en el artista latino con más entradas vendidas en 2017, con más de un millón de tickets vendidos en más de un centenar de conciertos por todo el mundo. Éxito que no fue aislado, ya que su F.A.M.E. World Tour, fue uno de los más destacados de 2018. Ahora, Maluma, regresa a España a presentar su nuevo álbum 11:11, en el que se incluyen temas como '11PM', 'No se me quita' con Ricky Martin, o 'HP'.

Maluma se encuentra ahora de gira por norteamericana con su 11:11 World Tour, agotando entradas en cada plaza, con conciertos en los que presenta un espectáculo de vanguardia futurista, acompañado por su banda y doce bailarines, donde sorprende al público con lásers, efectos audiovisuales y pirotecnia. Pero tendremos que esperar hasta marzo de 2020 para poder verlo en nuestro país. Eso sí, las entradas salen a la venta el 23 de octubre, ¡y no durarán mucho!

Así que ya sabes, si eres fan del artista colombiano, tienes una doble cita con él el 28 de marzo en el Palau Sant Jordi de Barcelona y el 29 de marzo en el Wizink Center de Madrid.

👉 Maluma y Jennifer Lopez cantan 'No me ames', pero los fans echan de menos a Marc Anthony