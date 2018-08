Marian Ávila, la modelo española con síndrome de Down que cumplirá su sueño y desfilará en Nueva York

Marian Ávila tiene 20 años y todavía no se cree que en septiembre desfilará en la Fashion Week de Nueva York, siendo la primera modelo con Síndrome de Down que se suba a esta pasarela.

Marian Ávila es una joven de 20 años que en septiembre cumplirá uno de sus sueños: desfilar en Nueva York, convirtiéndose en la primera modelo española con Síndrome de Down en la Fashion Week de la ciudad estadounidense.

"Era la madrugada de una noche de agosto", así empieza su relato que explica en su blog. Marian recuerda que recibió el mensaje: "!Hola! Soy USA National Miss Citrus State Jr. Teen y vivo en América. Acabo de leer un artículo sobre ti que me ha llegado al corazón. ¡Me he dado cuenta de que siempre has querido desfilar en la Fashion Week de Nueva York! Resulta que soy hija de la coordinadora de modelos de la Fashion Week de Nueva York. Quisiéramos hacer tu sueño realidad… Por favor, dime si estás interesada.".

Tras leer las palabras en inglés, la joven respondió con alegría y con un "por supuesto". Ahora la fecha se acerca, Kimberly, la madre de Kenzie le ha confirmado que la diseñadora Talisha White quería que desfilase como su "celebrity model" en la Fashion Week de Nueva York el 8 de septiembre 2018.

El próximo mes de septiembre, Marian Ávila cumplirá su sueño, que confiesa que cada vez que lo piensa "se me pone un nudo en la garganta y me entran ganas de llorar, me hace mucha ilusión. Voy a desfilar en Nueva York, no tengo palabras, voy a cumplir mi sueño. Nunca pensé que una niña, sin conocerme, creería en mí, en mi esfuerzo… ¡Es mi ángel!".

Sin duda, Marian se ha convertido en todo un ejemplo, no hay que rendirse y hay que seguir luchando por los sueños.