Qué se sabe del vestido de Cristina Pedroche para las Campanadas 2025

Nuevas pistas sobre su vestido para las Campanadas: Cristina Pedroche rompe con todo en su nueva publicación en redes sociales | Antena 3

Cristina Pedroche sabe que su vestido de Nochevieja va a arrastrar una oleada de críticas. Lo tiene claro desde hace años y no le importa. Si fuese en pijama también la criticarían..., reflexionaba en 2016 después de su segunda vez en la Puerta del Sol.

Este 2025 se enfrenta a la duodécima experiencia como presentadora de las Campanadas y los años le han servido para seguir experimentando sin miedo al que dirán. "La gente cuando vea el vestido va a decir, está loca", reconocía recientemente sobre el look para este 31 de diciembre en El Hormiguero.

La presentadora visitó el programa de Pablo Motos para hablar de su vestido de las Campanadas y pocas conclusiones pudieron sacarse de su charla con Trancas y Barrancas. Tiró demasiados balones fuera y lo único que dejó entrever es que se trata de un diseño caduco como el de años anteriores.

Sí ha contado más sobre el vestido en su última entrevista antes de las Campanadas. "Este es el más importante [desde que empezó su andadura en la Puerta del Sol], porque resume toda mi historia, a la vez que rompo con ella. Pero especial, a nivel Pedroche madre, mujer, "marida" y de todo, el del año pasado, porque llevaba mi leche materna", cuenta este miércoles en ¡Hola! insistiendo en la idea de romper.

También lo hizo cuando habló con Roberto Leal en Pasapalabra. "Es un año muy especial porque son 12 años, 12 vestidos, 12 discursos... 12 todo. Este año he querido romper con todo y empezar una nueva era", apuntó la presentadora. "Rompo con el pasado y con todo. Vais a ver a una nueva Pedroche, hecha de mí misma, lógicamente, pero más fuerte y más segura".

"Resume toda mi historia, a la vez que rompo con ella"

Desde que empezó la promoción de las Campanadas, que este año podrán verse en Antena 3 y laSexta y podrás escuchar en Europa FM, Cristina Pedroche se ha referido a una ruptura, lo que llevó a las hormigas de Pablo Motos a plantearse que podría llevar una capa de porcelana que destrozaría en directo para mostrar el vestido de este año. La respuesta de la presentadora fue no aunque confesó que la idea era buena.

"Se cierra un ciclo. Se rompe con todo lo pasado y lo que voy a construir es algo distinto", contó en Zapeando donde definió las Campanadas como su mascletá. "Porque, por si acaso son mis últimas Campanadas, me quiero despedir a lo grande, con todo", dijo a sus compañeros mostrando sus dudas de si seguirá o no con esta tradición y dando a entender que podría haber pirotecnia en su diseño.

La idea de romper es parte del vídeo promocional de las Campanadas, en el que Cristina Pedroche agarra un bate de beisbol para acabar con los vestidos que ha lucido en las 11 ocasiones anteriores y que ve reflejados en un espejo. Incluso rompe una copa con 12 uvas y una televisión en la que se proyecta un vídeo de sus primeras Campanadas junto a Frank Blanco en laSexta.

Las pistas de Josie sobre el vestido de Pedroche

Menos enigmático ha sido Josie, estilista e íntimo amigo de Cristina Pedroche, en sus últimas entrevistas en las que el vestido de la presentadora ha sido el gran protagonista.

"Esto es crear un concepto, una expectación y maniobrarla antes y después del 31. Hay que organizarlo para que todo tenga el impacto que tiene. La gente realmente no sabe lo que yo hago, si coso, bordo, pinto o coloreo. Les diría que simplemente comunico", aseguró en una entrevista en El País para dejar claro que el vestido es solo un elemento más.

Para Josie las Campanadas de Pedroche son mucho más aunque se lo toma como un juego con su amiga. "Cuando la veo contenta y sé que puede defender ese mensaje, ese concepto, ese vestido... ya estamos felices", señala al asegurar que él es quien se encarga de pensar la idea del estilismo y luego compartirla con la presentadora. “Es muy luchadora, valiente... Cuando le planteas algo, a lo mejor te mira con cara de susto, pero al día siguiente llama por teléfono y me dice: ‘Me atrevo’. Eso ha vuelto a ocurrir este año", señala.

Así confirma que el vestido de las Campanadas 2025 es un reto que no estará exento de críticas para las que ya está preparado. “Los dardos que me claven me los voy a quitar victorioso y voy a seguir haciendo mi vida”, señala el estilista que este año ha participado activamente en el proceso de confección del vestido: “Es la primera vez que he colaborado cosiendo. Estoy feliz porque la máquina de coser me ha hecho libre, porque yo he vivido una trayectoria en la moda de espaldas al corte y la confección. He aprovechado y como íbamos fatal de tiempo, me he puesto a coser el vestido”.

"Estoy seguro de que conseguirá emocionar a todos aquellos que han acompañado a Cristina durante estos 12 años"

También el peluquero Óscar Lozano y la maquilladora Carolina Moreno han hablado del vestido de Cristina Pedroche y lo han definido como “emotivo, deslumbrante e inspirador”, a lo que Josie ha añadido una matiz en otra entrevista en ¡Hola!. "Va a ser un momento histórico para todos los fans de las 'Pedroche Campanadas' y estoy seguro de que conseguirá emocionar a todos aquellos que han acompañado a Cristina durante sus 12 años como reina absoluta de las Campanadas", apuntó el estilista para luego compartir un detalle exclusivo del estilismo.

Cristina Pedroche llevará complementos nunca vistos y cargados de significado, señala el estilista antes de recordar que el día que le planteó a Cristina Pedroche la idea del vestido de este año le respondió: "¡Olvídate!".

Aquello fue en febrero, como ha contado la presentadora, cuando aún es taba embarazada de su segundo hijo y no lo veía. "Pero después de que naciera mi hijo, ya sobre agosto, me dijo: Tienes que hacerlo sí o sí, es que esto solo lo puedes hacer tú. Y le dije que sí. Creo que, si hubiéramos hecho otra cosa, no habríamos acertado tanto. Tenía que ser este".