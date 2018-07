El niño chino que arrasa en la red con su baile de Jennifer Lopez

He Xiongfei ya es toda una estrella. Se hizo famoso en China después de que se publicase un vídeo suyo aprendiendo baile latino, y ahora con 10 años arrasa en un reality show de Estados Unidos.

He Xiongfei en el talent show Little Big Shots / YouTube

El joven bailarín, natural de la provincia de Henan, fue invitado a participar en el programa de talentos estadounidense Little Big Shots. He Xiongfei comenzó en 2014 sus clases de baile latino, apoyado por su madre, que lo veía como una buena forma de que su pequeño perdiera peso, aunque acabó convirtiéndose en una de las grandes pasiones de He.

El nombre artístico de He en China, según comentó él mismo en el programa, es "El gordito de la danza latina" ("Latin Dance Little Fatty", en inglés).

Shania Twain, Jennifer Lopez… ¡Nada se le resiste a este pequeño bailarín!