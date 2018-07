Un novio sorprende a su novia en la boda con una increíble coreografía que ya supera los 25 millones de visitas

Los bailes en las bodas es algo más que habitual, aunque el resultado no es siempre el que se tenía en mente a la hora de prepararlo. Por el contrario, a Hunter Heinrich su idea le ha salido más que bien cuando pensó en sorprender a su novia Lexy Wilson el día de su boda.

El vídeo, publicado por la fotógrafa del enlace Miranda Marrs, empieza con los dos novios sentados en unas sillas con todos los invitados detrás como si estuvieran esperando algo cuando de repente empieza a sonar música y Hunter y sus amigos, que están sentados entre los invitados, saltan bailando delante de la novia para empezar su hilarante coreografía.

Sus divertidos pero muy ensayados movimientos a ritmo de temazos como Forever de Chris Brown, Bootylicious de Destiny's Child, I'll Make To Love You de Boyz II Men o Marry You de Bruno Mars hacen que Lexy no pare de reír y revolucionan a todos los invitados... y a la red. Ya que en tan solo una semana este vídeo acumula ya más de 25 millones de visualizaciones en Facebook y se ha compartido 383.000 veces. ¡Y no se merece menos!