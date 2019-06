Paco León y Dani Martín protagonizan 'Hay Que Ser Muy Hombre', la versión española del anuncio contra la masculinidad tóxica

A principios de año, la marca de maquinillas de afeitar recibió numerosas críticas. En su polémico anuncio, bajo la campaña 'El mejor hombre que puedes ser', animaban a los hombres eliminar de sus vidas conductas de masculinidad tóxica como el acoso escolar, los actos homofóbicos o el machismo hacia las mujeres. Muchos hombres se sintieron atacados y el vídeo recibió miles de reportes y 'no me gusta'.

Sin embargo, lejos de preocuparse de los comentarios de los ofendidos, Gillette ha puesto en marcha una campaña muy similar en nuestro país, donde han contado con caras como la de Paco León o el cantante Dani Martín para que contasen qué significa para ellos ser un hombre.

"Mi abuelo decía que los hombres no comían dulces". Con una frase tan simple, Paco León pone de relieve la diferencia que marcan las generaciones en cuanto a las relaciones, y no solo en cuanto a las relaciones con los demás, sino a las relaciones con uno mismo. Los hombres no se permitían comer dulces "porque eso son cosas de mujeres".

También aparece David Silva, futbolista que se retiró de una liga para cuidar a sus hijos, y Jesús Vidal, el actor de 'Campeones' que ha conseguido dar visibilidad a los que no la tienen. El nadador de sincronizada Pau Ribes, "un chico en un deporte de mujeres", pide que el deporte no tenga sexo. Rubén Errebeene, fotógrafo y drag queen, dice que "hay muchos estilos de hombre, pero yo me siento tan hombre como otro cualquiera".

"Hay que ser muy hombre para ser tú", termina el anuncio.