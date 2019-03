Los patinazos virales de esta joven en un concurso cuando le preguntan sobre ‘Titanic’ o Johnny Depp

'Cinco Pasos y Una Ayuda' es un programa de televisión de la cadena argentina El Trece en la que varios concursantes tienen que responder a una serie de preguntas para conseguir que el presentador, Guido Kaczka, le compre sus productos.

Guido le preguntó a Nadia, una de las participantes, una pregunta que a priori prácticamente todo el mundo podría responder: "¿Qué película dirigida por James Cameron ganó once premios Oscar? La ayuda es que es una de las películas más famosas de la historia". Al principio Nadia dijo "lo sé, pero no me acuerdo" y tanto el presentador como el resto de los concursantes esperaban que, una vez pasados los nervios, la joven dijese 'Titanic'. Pero sin pedir comodín de ayuda respondió "Irene,yo y mi otro yo" (película que en España se tradujo como 'Yo, yo mismo e Irene'.

En ese momento los usuarios de Twitter que estaban siguiendo el programa estallaron, ya que no solo no se trata de una película de James Cameron , si no que no ha ganado ningún Oscar. Algunos famosos como Lali Espósito, tampoco pudieron evitar comentar el momentazo:

Pero la cosa no quedó aquí. Definitivamente no era el día de Nadia y también falló en otra pregunta muy fácil, incluso con ayuda. A la pregunta de en qué película de Disney aparece Jack Sparrow, uno de los papeles más famosos de Johnny Depp, nadie solicitó una pista. Y aun dejando claro que se trataba de un personaje que era un pirata con parche, la joven respondió 'Aladdin' en lugar de 'Los Piratas del Caribe', algo que tampoco le perdonó Twitter.