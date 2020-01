El primer viral del 2020 viene 'cargadito': "Tengo vino, pan y drogas"

Este año ha empezado fuerte en redes sociales, y muestra de ello es que ya tenemos el primer viral de año. La policía detuvo a un hombre tras colisionar con varios vehículos, y la prensa se acercó para hacerle una pequeña entrevista, y las declaraciones no tienen desperdicio: "Vengo de drogarme toda la noche".

Cuando le preguntaron por el resultado del control de alcoholemia, contestó “me dio todo mal”, y continuó: "Vengo de drogarme toda la noche, después tomé alcohol con unos amigos y hoy llegué a esto", y añade: “Me la repegué, tomé cocaína”.

Después, el reportero le habla de unas bolsas que tiene justo al lado del coche, y que lleva bien ‘cargaditas’ para continuar la celebración de Fin de Año en Argentina, y no precisamente de oro, incienso y mirra… "Tengo vino, pan y drogas", asegura el hombre, que confiesa: "Me siento muy cansado, me siento muy drogado".

Rápidamente, la escenita se ha hecho viral, y aunque son muchos los que critican la actitud del individuo, que pudo provocar un accidente grave, también son muchos los que han preferido reírse de la situación: "Debiera estar furiosa, pero no puedo parar de reírme!!! me odio😂😂😂😂😂😂😂😂😂".

No han sido pocos los que se han acordado del mítico ‘La he liado parda’…