Un profesor dedica una carta a sus alumnos suspensos y no tiene desperdicio

UNA LECCIÓN DE VIDA QUE SE HA VUELTO VIRAL

Un maestro sevillano ha publicado un vídeo en Youtube en el que anina a sus alumnos a esforzarse por aprobar. "La vida no te espera, la vida no te comprende, la vida no te hace recuperaciones". Así comienza la lección académica que ya se ha convertido en una lección de vida.