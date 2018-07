El sincero 'cara a cara' de una pareja sobre la infidelidad que ha conmovido a la red

¿Cuántas veces hemos roto con una pareja y con el tiempo hemos sentido el impulso de volver a hablar? A veces, el tiempo te da respuestas que no eres capaz de ver en un primer momento. La sincera conversación entre esta ex pareja así lo demuestra.

Después de una ruptura, todo es tristeza y rencor. No hay espacio para el entendimiento porque los sentimientos todavía están a flor de piel. Sin embargo, cuando llega la calma después de la tormenta, es mucho más fácil encontrar explicaciones.

Así lo ha querido demostrar la cuenta de Twitter 'The Scene', una plataforma de vídeos online del grupo Condé Nast Entertainment que gestiona contenidos de Vanity Fair o Forbes, entre otros.

Bajo el hastag #HurtBae, los usuarios de Twitter han comentado con mucha emoción la conversación entre Kourtney y su exnovio Leonard, ambos de 23 años. #HurtBae es una producción del canal 'Originals on The Scene', que se dedica a contar testimonios reales.

Sentados frente a frente, los jóvenes repasan el principal motivo de la ruptura: la infidelidad.

Juntos desde la escuela

El vídeo comienza con una primera introducción, donde nos cuentan que antes de ser pareja, fueron mejores amigos. Se conocieron en la escuela.

Novios durante la universidad

La conversación sigue con el testimonio de Kourtney, que cuenta cómo descubrió cómo su chico enviaba mensajes a otras chicas.

"Un día entré en su habitación y estaba con otra... y me dijo que me fuera. Volví a mi habitación y lloré toda la noche", sigue Kourtney. A pesar de que intentaba contenerse, Kourtney puede evitar venirse abajo en varias ocasiones.

Después de esto, estuvieron mucho tiempo sin hablar. Él le pidió perdón y prometió no volver a hacerle daño. Pero no lo cumplió.

"Tuve sexo con otras chicas. Lo hice todo", confiesa Leonard. "Cuántas veces me engañaste", le pregunta ella. "No las he contado", le contesta su ex.

"No creo que seas un mal chico por haberme engañado. Te perdoné", dice Kourtney. "¿Por qué?" se pregunta Leonard. "Porque eras mi mejor amigo", sentencia ella.

A pesar de lo trágico de la situación, la conversación acaba bien. El vídeo termina diciendo que la pareja sigue teniendo buena relación de día de hoy.