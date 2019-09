La sorprendente venganza de los empleados de un supermercado al hombre que aparcó su coche donde no debía

Seguro que en más de una ocasión has visto un coche estacionado donde no debía, pero no puedes hacer nada a no ser que impida el paso, que entonces debes llamar a la policía.

Sin embargo, los trabajadores del centro comercial Coto de Temperley, en Buenos Aires (Argentina) fueron los encargados de vengarse de un conductor que había aparcado mal su vehículo. Su ingeniosa idea consistió en rodear el vehículo con carros del supermercado.

La imagen fue compartida por un abogado, Arnold Angelini, y ya se ha hecho viral en las redes sociales.