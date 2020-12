"Tengo a mis trabajadores en ERTE": La criticada propuesta de dos influencers a este restaurante de Barcelona

"¿Tú te crees que me quedan ganas de invitar a alguien?, tengo a mis trabajadores en ERTE" . Con estas palabras un hosterero de Barcelona respondía por redes sociales a la proposición de unos influencer gastronómicos que pedían comer gratis a cambio de publicidad.

La hostelería ha sido uno de los sectores más afectados por la pandemia del coronavirus. Cientos de miles de locales por toda España han tenido que cerrar sus puertas como consecuencia de las medidas de restricción y de confinamiento, provocando una crisis en el sector que, a día de hoy, sigue vigente.

Para algunos influencers, estos problemas económicos han debido de pasar desapercibidos, sobre todo para los que no dudaron en mandar una petición a un restaurante de Barcelona que, por la respuesta del establecimiento, se ha vuelto viral en las redes sociales.

Roberta y Mikel, influencers gastronómicos, decidieron enviar un correo electrónico al local, solicitando un acuerdo comercial en el que se ofrecían a publicitar su experiencia en sus redes sociales a cambio de que el restaurante les invitara a comer sus mejores platos. Afirmaban tener más de 22.000 seguidores con un promedio de 1.000 likes por publicación.

Para el dueño del local, su petición provocó tal descontento que decidió publicar su respuesta en redes sociales. "En Barcelona estamos en aforo limitado de 30%, con limitaciones horarias […] llevamos desde el mes de marzo perdiendo 50.000 euros y tengo a mis trabajadores en ERTE […] ¿tú te crees que me quedan ganas de invitar a alguien?".

En poco tiempo, la publicación comenzó a hacerse viral. Muchos han apoyado la respuesta del establecimiento, que calificaba a los influencer de 'gandules' y les animaba a 'ponerse a trabajar de una … vez' ante tal proposición.

Sin embargo, otros no entendían la respuesta del hostelero, pues veían justa la proposición comercial de los influencers. "Yo no lo veo una falta de respeto, ellos te ofrecen un servicio y a ti no te interesa ahora mismo invertir en el" opinaba un usuario de Twitter a la publicación del restaurante, afirmando que el blog de gastronomía requería un gran trabajo y dedicación. Cómo él, muchos usuarios apoyaban su punto de vista.

Independientemente del debate, este tipo de acuerdos no son la primera vez que acaban en polémica. En Estados Unidos, el cofundador de la empresa de CVT, una cadena de helados de Los Ángeles, llegó a colgar un cartel en sus establecimiento anunciando que los influencers 'pagaban el doble' dadas las ofertas continuas que recibía proponiendo el mismo acuerdo.

De la misma forma ocurrió en Grecia, donde un restaurante decidió cobrar a los influencer sus alimentos al mismo tiempo que anunciaba por redes sociales que donarían los mismos a personas necesitadas como forma de dar una lección de humildad a los jóvenes.