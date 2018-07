"Me vengo en su boca y ella sigue", indignación en redes por la letra y el trato vejatorio hacia la mujer en una canción de reggaeton

Una vez más, un videoclip de reggaeton causa polémica por el trato que se le da a la mujer. Hace poco Maluma fue acusado de machista por su tema 'Cuatro Babys' y ahora le llueven las críticas a Sneezy Kid, el cantante de 'Creampie'.

El vídeo de la canción no ha dejado indiferente a nadie, empezando por la cantidad de dislikes que tiene en Youtube. Las imágenes han causado una gran indignación entre los espectadores por el trato vejatorio que se hace a la mujer, no solo en la parte audiovisual, sino también en la letra del tema.

Frases como: "Le hago creampie en el toto como en sus sueños, ese culo no es mío y lo he usado más que el dueño", han generado este brutal enfado con comentarios similares a este:

Comentario sobre el videoclip machista, 'Creampie' / Youtube

A pesar de que el vídeo no se ha hecho viral, ha causado una gran polémica por su alto contenido sexual y su trato machista. En las imágenes se puede ver a la mujer arrodillándose para hacerle sexo oral, mientras el cantante dice, "me vengo en su boca y ella sigue mamando". No hace falta denigrar a la mujer para hacer música.

¿Debería ser censurado? ¿Qué opináis?