Los vídeos de un bazar de Canarias a lo "Paquita Salas" que están triunfando en la red

El actor Donnie Wahlberg, que además de actor y productor, era uno de los integrantes de los New Kids on the Block, es noticia por su exagerada generosidad con una camarera, a la que dejó una propina de nada menos que 2.020€, unos 1.809 euros, pero la razón por la que lo hizo, no podía ser mejor. Además, ha querido iniciar un generoso reto viral: el 'reto de la propina 2020'. ¡Aunque pocos podrán superar su listón! #2020TipChallenge