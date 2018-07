La youtuber más famosa de Israel "muere en directo" y enmudece a la red

Muchos youtubers lo hacen. Se graban a sí mismos y lo transmiten en directo por las redes. Así, pueden leer y responder inmediatamente a las preguntas de sus seguidores.

Eso era lo que hacía Ashley Waxman Bakshi. Sin embargo, en vez de estar tranquila en su casa o en el sofá, estaba en su coche, conduciendo. De repente, un estruendo corta la transmisión y el humo y los ruidos enmudecieron a Interntet. Todo el mundo se temía lo peor.

Hasta que Ashley Wazman Bakshi resucitó. Todo formaba parte de una campaña de sensibilización hacia los accidentes de tráfico y el peligro de utilizar el móvil mientras conduces.

La impactante campaña fue lanzada por la asociación Or Yarok y la agencia BBR Saatchi & Saatchi, de Tel Aviv. Sin duda, un método muy efectivo para transmitir un mensaje muy importante: No uses el móvil mientras conduces o te costará la vida.