Un 'youtuber' recibe una bofetada mientras gasta una broma con cámara oculta

El youtuber alicantino Sergio Soler de 20 años, autor del canal MrGranbomba y uno de los colaboradores de la plataforma online Flooxer, se dedica desde 2013 a colgar bromas de cámara oculta realizadas en la calle ante sus 489.000 seguidores. La última de sus bromas se ha hecho viral por su final inesperado. El youtuber, sale a la calle para grabar una broma con cámara oculta. Se encuentra con un repartidor (que se encuentra trabajando) y le pregunta por una calle a la vez que le llama 'cara anchoa'. Ante el comprensible enfado del repartidor, el youtuber le explica que es una broma con cámara oculta pero el trabajador no ve ninguna cámara y le repite una y otra vez ''¿tú de qué vas?'', Soler para intentar calmar la situación le dice que es un trabajo para la Universidad pero el repartidor le suelta un bofetón.

El vídeo ha sido colgado por el propio youtuber en su canal, en el que asegura haber tramitado un parte de lesiones y haber interpuesto una denuncia ante la policía. También ha compartido en Twitter una foto tras la bofetada, bajo el texto ''Quien me ha hecho esto se va a acordar toda la vida de haberme agredido. Mañana video y sabréis todo''. Sin embargo, no todo el mundo defiende la postura del youtuber ya que se han formado dos 'bandos' en las redes. Los que justifican la reacción del repartidor y los que no, comprendiendo que el 'famoso' youtuber le agredió primero verbalmente. ¿Una bofetada es una propuesta proporcional? ¿Es justificable insultar a un trabajador por el mero hecho de tratarse de una 'broma'? ¿Dónde están los límites?