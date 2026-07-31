Canciones de chiringuito... para veranito: Karol G, Shakira, Rauw Alejandro y más

Año tras año, la música se convierte en una de las grandes protagonistas del verano. Ya sea en el chiringuito, en el chill out o en las fiestas del pueblo, las canciones nos hacen especial compañía y ponen la banda sonora a las vacaciones.

Como todavía es pronto para hablar de la canción del verano de 2026, os traemos una lista de temazos que, años después de su lanzamiento, siguen refrescándonos en estos meses de calor, con artistas como Karol G, Shakira, Rauw Alejandro y más.

'Si antes te hubiera conocido' - Karol G

En 2024, Karol G se convirtió en la reina absoluta del verano con su Si antes te hubiera conocido. A ritmo de merengue, La Bichota se introdujo en el folclore caribeño que más tarde exploraría en Tropicoqueta. ¡Pero que no te engañe su ritmo! El tema es una carta de desamor, y todavía hoy siguen resonando los versos de su estribillo: "¿Qué hubiera sido? / Ay, si antes te hubiera conocido / Seguramente / Estarías bailando esta conmigo / No como amigos".

'Hips Don't Lie' - Shakira

Aunque han pasado más de veinte años desde que salió, ni Hips Don’t Lie ni Shakira pasan de moda. La colombiana unió fuerzas con Wyclef Jean para crear este himno que, además de poner a todo el mundo a mover sus caderas, puso la música latina en el punto de mira mundial. En pleno 2026, esta canción de La Loba sigue sonando igual de fresca y es uno de los temas que más está triunfando en su Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

'Todo de ti' - Rauw Alejandro

En 2021, Rauw Alejandro conquistó las redes sociales con Todo de ti. Durante aquel verano era imposible escapar del estribillo de este tema, y cinco años después sigue siendo una de nuestras canciones favoritas para animarnos en esta temporada estival. La apuesta del puertorriqueño por un sonido más pop fue todo un acierto, y la prueba de esto es que a día de hoy seguimos sin ser capaces de resistirnos a cantar a pleno pulmón ese inolvidable "Aceleraste mis latidos / Es que me gusta todo de ti".

'Fireball' - Pitbull

Ha pasado más de una década desde que Pitbull nos puso a bailar con su icónico Fireball, pero el tema de Mr. Worldwide sigue subiendo las temperaturas en todo el mundo. Lanzada en 2014 junto a John Ryan, la canción se convirtió en uno de los grandes hits del verano. Gracias a la mezcla de EDM y ritmos latinos, el rapero de Miami sigue convirtiendo chiringuitos y verbenas en auténticas pistas de baile con su "bola de fuego".

'Beautiful Girls' - Sean Kingston

En julio de 2007, un jovencísimo Sean Kingston irrumpió en las listas de éxitos de todo el mundo con Beautiful Girls. Con tan solo diecisiete años, el artista jamaicano sampleó el icónico Stand By Me de Ben E. King para crear una de las canciones que marcaron el verano de toda una generación. Casi dos décadas después, a la magia de esta fusión de reggae y pop se le suma el toque justo de nostalgia que la convierte en el temazo perfecto para pasar los meses de calor.