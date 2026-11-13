Las novedades musicales más destacadas: Marlena, U2 y Dolly Parton, Viva Suecia y más

Un viernes más te alegramos la semana anunciándote las novedades musicales que ya podrás escuchar sin parar durante el fin de semana. Por fin, Marlena nos regala el segundo sencillo de su tercer álbum y Ella Langley nos adelanta cómo sonará Los Juegos del Hambre: Amanecer en la cosecha. Desde luego, los fanáticos del country están de suerte, porque, junto a este lanzamiento, llega Torn de U2 en colaboración con Dolly Parton.

También llegan esta semana nuevas versiones de clásicos con Viva Suecia y M Clan, que le han dado una nueva vida a Mala Prensa. Los homenajes a los fans también están presentes esta semana gracias a Nómadas, de Noan, que nos recuerda que, para él, "somos casa".

'un secreto y una postal' - Marlena

El dúo compuesto por Ana Legazpi y Carol Moyano avanza derrapando y sin frenos; hace poco menos de un mes nos avisaban de que ya están preparando su tercer álbum de estudio y, hoy nos han dado a conocer un secreto y una postal, la segunda canción hasta la fecha que conocemos de este esperado álbum. "Sol en la cara, hielo en el café, 20 de junio volverte a ver…" son algunas de las líneas del teme. Además, desde Europa FM nos morimos de ganas de verlas el 1 de octubre de 2027 en su primer concierto en el Movistar Arena de Madrid.

'Torn' - U2 ft. Dolly Parton

El grupo irlandés ha sacado Carnaval De Luz, su decimosexto álbum, un disco que finaliza con la esperadísima interpretación vocal de Dolly Parton, la última registrada por la eterna reina del country. De no haber sido por la fuerza de Parton, esta canción no habría visto la luz. Cuando se grabó, la estadounidense ya estaba enferma y, según ha explicado Bono: "Se levantó de la cama para cantarla".

'Mala Prensa' - Viva Suecia ft. M Clan

"Desde que publicamos Hecho En Tiempos De Paz nos han pasado tantas cosas que a veces (siempre) nos cuesta creerlas", así nos anunciaba Viva Suecia la reedición de su último disco, en el que forman parte de él artistas como Enjambre o Repion. Dentro del lanzamiento de Hecho En Tiempos De Guerra, podemos escuchar la nueva versión de Mala Prensa junto a M Clan, que además ha venido acompañada de un videoclip en el estudio de las dos bandas que unen generaciones.

'Here Then We're Gone' - Ella Langley

Aún no podemos adentrarnos en el mundo de Panem 24 años antes de los acontecimientos de la primera película de Los juegos del hambre, pero sí podemos hacernos una idea de cómo sonará el próximo estreno de la saga. Ella Langley ha lanzado hoy Here, Then We're Gone, una composición que formará parte de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha. ¡Menos mal que este adelanto de la banda sonora nos ameniza un poco la espera para ver la película!

'Nómadas' - Noan

¡Viaje de Vuelta a Casa, el segundo álbum de Noan, ya es nuestro! El propio cantante nos había creado mucha expectación, especialmente con Nómadas, una canción que ha definido como "realmente especial, dedicada a lo que somos juntos". Qué ganas de poder disfrutarla en directo con la nueva gira. Eso sí, para eso tenemos que esperarnos como mínimo hasta febrero... Para esas fechas nos sabremos no solo esta, sino todo el álbum de principio a fin.

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