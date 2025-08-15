Las canciones más refrescantes del verano: Shakira y Alejandro Sanz, Bad Bunny, Becky G y más

Cada etapa estival es conquistada por distintas canciones que no dejamos de escuchar en todo momento. Discotecas, chiringuitos o chill outs se convierten en el mejor altavoz para los cantantes, que tratan de alzarse con el popular título de "canción del verano".

Este año, la competición está más reñida que nunca. A mediados de agosto todavía no tenemos una favorita. No hay sequía de temazos, pues todos son tan pegadizos y refrescantes, pero los usuarios no están pudiendo decantarse solo por uno.

En Europa FM somos conscientes de la dura decisión que supone esta elección. Por eso, hemos recopilado algunos de esos temas que no dejamos de escuchar y que siempre asociaremos con el verano de 2025.

Shakira y Alejandro Sanz - 'Bésame'

En 2005, Shakira y Alejandro Sanz revolucionaron todas las listas con su colaboración. Con La tortura, se convirtieron en los primeros artistas en cantar en español en los MTV VMAs.

Dos décadas más tarde, hemos vuelto a ser testigos de su reencuentro musical en Bésame, una balada llena de sensibilidad que nos acaba poniendo a todos en pie con los ritmos latinos que la acompañan. Flamenco y afrobeat han encontrado el equilibrio perfecto en una composición encasillada dentro del disco del madrileño, titulado ¿Y ahora qué?

Bad Bunny - 'DtMF'

El conejo malo sabe cómo posicionarse en lo más alto, y así lo ha demostrado con este sencillo que da nombre a su último álbum y que sigue en los primeros puestos de las listas. Lanzado el 5 de enero, son muchos los que se han decantado por usar esta composición como banda sonora de su verano.

A ritmo de salsa, mientras fusiona el reguetón con el pop latino, el puertorriqueño nos ha trasladado a sus raíces. Una apuesta que no ha defraudado y pone a todo el mundo a corea cuando suena: "Debí tirar más fotos de cuando te tuve…".

Tommy Cash - 'Espresso Macchiato'

Estonia obtuvo el tercer puesto en Eurovisión 2025, aunque a su representante le ha sabido a gloria. Tommy Cash ha conseguido que su divertida canción Espresso Macchiato se haya convertido en la más viral del festival europeo, y todo gracias a su pegadizo estribillo.

Aun así, el tema no ha estado exento de polémica, pues a algunos habitantes italianos no les han sentado bien las bromas que incluye la canción sobre su cultura: "Hola bella, soy Tomaso / Adicto al tabaco / Me gusta mucho mi café, muy importante / No tengo tiempo para hablar / Tengo días muy ocupados", canta.

Alleh y Yorghaki - 'capaz (merengueton)'

Entre TikTok, las plataformas de streaming y sus numerosas apariciones en las discotecas, los jóvenes venezolanos Alleh y Yorghaki han conseguido abrirse un hueco en la industria musical en España con capaz (merengueton), un tema estrenado en noviembre de 2024 que combina el merengue y el reguetón.

Una prueba del éxito de la canción la encontramos en las listas de ventas, ya que capaz (merengueton)alcanzó el primer puesto entre las canciones más vendidas en España en la semana del 3 al 9 de enero, según El portal de Música.

Becky G y Manuel Turizo - 'Qué haces'

Dos leyendas de la música latina unidas para una canción veraniega siempre son una apuesta acertada. Tres meses han bastado para que la colaboración de Becky G y Manuel Turizo, Qué haces, se haya colado en nuestras emisoras.

"Está hecha con la versión de nosotros que soñaban estar aquí", comentó Becky G sobre esta canción en su entrevista con Europa FM.

¿Cuál es tu favorita?