Las novedades musicales con Xavi Alfaro: Dua Lipa, Ana Mena, Sia y mucho más

Inauguramos el mes de mayo con una nueva remesa de novedades musicales.

El tercer disco de Dua Lipa, Radical Optimism, ya ha visto la luz después de tres adelantos que dejaron bien clara su inspiración en la psicodelia del britpop de los años 60. La cantante abre una nueva era con este lanzamiento, igual que Ana Mena, que ya ha dado varios pasos adelante tras el éxito de Bellodrama. Su último tema es una unión con la artista puertorriqueña Gale. Otros dos que también han querido unir sus voces con Álvaro de Luna y Angelina Mango, que han enamorado al público con la versión de La Noia.

Todo esto sin olvidar que Rosalía ha metido mano en el último álbum de Sia, en el que figura como compositora de I Had a Heart, o lo nuevo de Lukas Graham. ¡Muy atentx!

Ana Mena & Gale - La Razón

Ana Mena está de vuelta tras el bombazo de Madrid City y el éxito de Bellodrama. La artista malagueña prepara el lanzamiento de su nuevo disco (que casi filtra por error) y calienta motores con el estreno de La Razón, su nueva canción en la que colabora con la cantante puertorriqueña Gale.

Dua Lipa - End of and Era

¡El tercer LP de Dua Lipa ya ha visto la luz! La cantante británica, que se coronó en pandemia como una grandísima diva pop, muestra su madurez en un disco más sosegado, pero que contiene los mismos ritmos que Future Nostalgia (2020) asentó como su seña de identidad. Los tres primeros adelantos, Houdini, Training Season e Illusion, destilaron la psicodelia sesentera que envuelve todo el disco, un sonido optimista que llega para arrasar la nueva era de la cantante.

Sia, con la colaboración de Rosalía - I Had a Heart

Rosalía colabora con Sia en su nuevo disco, Reasonable Woman, pero de manera muy discreta.

La cantante forma parte los créditos de composición y producción de I Had a Heart, un tema del que se filtró un pequeño adelanto hace unos días. Este nuevo álbum supone el regreso en solitario de Sia tras su exitoso This is Acting, lanzado en 2016. Después, la artista editó un disco navideño Everyday is Christmas, seguido de la banda sonora complementaria de la película Music, para que la que Sia debutó como directora.

Lukas Graham - Cheat Codes

Lukas Graham vuelve con un sonido más maduro en Cheat Codes, primer single del que será su nuevo disco. La banda danesa, que despuntó con temas nostálgicos pero llenos de energía como 7 Years, está lista para volver al ruedo con un tema de amor consolidado que muestra los trucos para mantener la chispa a pesar de la monotonía.

Angelina Mango y Álvaro de Luna - La Noia

La representante de Italia en Eurovisión 2024, Angelina Mango, se une a Álvaro de Luna para versionar La Noia y lanzarla en castellano antes de subirse al escenario del Malmö Arena (Suecia), donde suena como una de las grandes favoritas del certamen musical. "No quiero morirme, vienen cosas grandes. No puedo olvidarme, no quiero fallarle", canta el sevillano en un tema dulce pero gamberro en el que sus voces combinadas suenan a la perfección.

