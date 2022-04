Eva Soriano e Iggy Rubín se lanzan a bailar en el nuevo spot de 'Cuerpos especiales'

NO TE LO QUITARÁS DE LA CABEZA

¡Lo tenemos! El nuevo anuncio de Eva Soriano e Iggy Rubín ya está aquí.

Después de meternos en la cama con los presentadores de Cuerpos especiales, que se despiertan cada mañana para levantar al país desde el morning de Europa FM, ahora nos vamos con ellos a bailar en una disco estilo años ochenta. Eso sí, tenemos que darte un aviso importante: cuando escuches el jingle con el que se mueven no podrás quitártelo de la cabeza y cuando los veas bailar querrás imitar sus pasos. ¿Por qué no? Anímate y súbelo a TikTok con el hashtag #bailecuerposespeciales.

Y tenemos otra cosa más que decirte. Después de verte el anuncio lo entenderás todo.

No es Cuerpos espaciales, no es Cuervos especiales... ¡El morning de Europa FM es Cuerpos especiales porque despertar a un país no es misión sencilla!