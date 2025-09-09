Final inesperado: Eva Soriano y Nacho García tendrán que disfrazarse ambos en 'Cuerpos especiales'

Que Eva Soriano y Nacho García compiten prácticamente incluso en cuántos cafés se beben cada mañana en Cuerpos especiales, lo saben todos los oyentes del antimorning show de Europa FM.

Una rivalidad que durante los últimos días también se ha trasladado al plató de Pasapalabra, donde han protagonizado algunos de los duelos musicales más encarnizados del programa. De hecho, el propio Nacho García retó a Eva Soriano ante las cámaras a una apuesta con la que, quien perdiese en la última ronda, un "todo o nada" ya que el cómica iba en cabeza por 2-0, tendría que presentar Cuerpos especiales disfrazado de lo que más le apeteciese al ganador.

Una incógnita que por fin se ha resuelto en su tercer programa como invitados de Pasapalabra, cuando finalmente Eva Soriano se ha impuesto a Nacho García después de que Roberto Leal iniciase el duelo a ritmo de Fiebre. Y es que aunque parecía que era el cómico quien iba a adivinar el tema, finalmente ha sido la humorista quien ha acertado el hit de Bad Gyal.

No obstante, y dado que Nacho García había ganado los dos primeros programas, Soriano ha querido compartir la derrota y ceder ante su compañero: "Vamos disfrazados los dos".

Habrá que ver de qué guisa se presentan en el siguiente programa de Cuerpos especiales los dos presentadores. ¡Estad atentos!