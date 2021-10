Abril Zamora: “Es relevante que la directora de la serie sea trans porque no es algo habitual”

Te interesa Abril Zamora: su pareja y las series en las que hemos visto a esta actriz y activista trans

Abril Zamora y Juan Blanco son amigos desde hace 10 años. Su relación empezó en el trabajo, y ahora vuelven a juntarse en Todo lo otro, una serie escrita, dirigida y protagonizada por la catalana.

Abril Zamora interpreta en esta producción de ocho capítulos, que llega este martes a HBO Max, a una joven trans en plena crisis de los 30. No es relevante que su personaje sea transexual, señala, aunque sí lo es que lo sea la directora de la producción.

“Que el personaje sea trans no es algo relevante. Es una característica, se habla de ello, pero no es importante”, asegura en su visita a Cuerpos especiales. “Lo relevante es que la directora de la serie sea trans porque no es algo habitual”, apunta Zamora, que defiende que su papel como miembro del colectivo es estar en los sitios sin hablar de transexualidad. Es el siguiente paso de la integración.

Una generación que dialoga

Abril Zamora y Juan Blanco abordan en esta serie la crisis de los 30 a través de unos personajes que se acercan mucho a los propios intérpretes. “La serie es bastante nosotros. Abril nos conoce mucho y cada personaje está escrito con nosotros en mente”, cuenta Blanco, que como buena parte del elenco forma parte del grupo de amigos de Zamora.

Pero no es esta una serie centrada en el público de esa edad. Abril Zamora defiende que la serie aborda conflictos intergeneracionales, aunque rompen una lanza a favor de la generación de los protagonistas.

"Es una generación que siempre intenta hablar las cosas aunque le cueste, que lo intenta hacer bien y que intenta mejorar como personas e individuos en el mundo", apunta. "Eso es muy positivo. No creo que las generaciones de nuestros padres sean tan así de hablar las cosas”.

La música de la serie

Estoy llorando por ti, de Minerva en boca de La Bien Querida, es una de las canciones que suena en Todo lo otro.

La banda sonora es clave en la serie, y eso que no ha sido fácil para Abril Zamora conseguir completarla. “Está muy cuidada y la directora está dispuesta a pagar mucho para que haya temazos”, explica Juan Blanco al hablar de la banda sonora, compuesta por los temas que suenan en los bares de Madrid.

Abril Zamora se ha preocupado que "no haya canciones de biblioteca porque son un bajón". En la serie hay temas de Joe Crepúsculo, La La Love You y Columpio asesino, y eso ha supuesto un gran esfuerzo

“Es muy caro meter canciones en las series. Es un proceso muy lento”, asegura Zamora, que en este trabajo se enfrenta a otro reto: dirigirse mientras se enfrenta a escenas románticas o de sexo. "Es muy divertido verme desnuda como director dándome órdenes", confiesa antes de dar entrar de lleno en el test más jugoso de Cuerpos especiales, el test quién es más probable que...

Quién es más probable que...

... Llegue borracho de resaca al trabajo

Abril: Estamos al 50% pero yo sé disimular más que Juan.

... que se enamore después de la primera cita

Juan: Abril. Ella es más intensa.

Abril: Intensa, no. Soy enamoradiza.

... que sea despedido de un curro

Juan: Yo, claramente. El prescindible soy yo. La genio es ella.

... que mande un nude

Juan: Yo no mando un nude ni loco.