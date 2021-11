Alba Reche nos trae sus 'novedades martes': Amaia, Sen Senra, La Plazuela y Alizzz

¡Tenemos una nueva entrega de los 'martes Reche' llenito de descubrimientos musicales! En esta ocasión Alba nos trae cuatro novedades musicales que no vamos a poder dejar de escuchar.

Amaia, Rojuu - Quiero Pero No

Amaia volvió a la música el pasado mes de mayo con Yo invito y ahora acaba de lanzar Quiero pero no, su nuevo single en el que colabora la joven promesa del pop alternativo Rojuu. Este tema es un nuevo adelanto del próximo álbum de Amaia que verá la luz en 2022 y que está producido por Alizzz.

Sen Senra - Te Va A Ser Mejor

Este es el último sencillo del artista gallego en el que también lo encontramos en la producción junto a Manuel Lara. Alba nos explica que este tema se va hacia un campo más rítmico y bailable de lo que fue Globo y es el tercer adelanto de su próximo álbum.

La Plazuela - Tangos De Copera ft. Natural Language

El dúo La Plazuela es de Granada y debutaron en 2019 con su EP Yunque, Clavos y Arcayatas. Desde entonces han lanzado dos temazos más: Placeta de la charca y este que nos trae Alba Reche, Tangos de copera, donde colabora Natural Language que le dan el toque electrónico.

Alizzz - Salir

Hace tan sólo unos días Alizzz lanzó su álbum Tiene que haber algo más, su trabajo más personal después de ser el productor estrella de grandes artistas como C. Tangana o Amaia. "Entre las canciones encontramos el romance entre el post punk, la electrónica y el pop un poco kinki, que cuenta con colaboraciones como Rigoberta Bandini, Little Jesus, C. Tangana o Los Planetas, además de Amaia", nos cuenta Reche.