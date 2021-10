Alizzz, sobre 'Ateo': Nathy Peluso es de las pocas artistas que están a la altura creativa de C. Tangana"

Tenemos el lujo de recibir en Cuerpos especiales a Alizzz, que viene a presentarnos su último single Ya no vales. Pero además de tener temazos en los que pone la voz como Ya no siento na o El Encuentro con Amaia, también es responsable de los éxitos de otros artistas como C. Tangana, su productor de cabecera desde hace años.

Alizzz se ha convertido en el artista español más nominado de la próxima edición de los Latin Grammy, con nada más y nada menos que seis nominaciones: "Es una locura. No daba crédito cuando me enteré. Además me enteré tarde porque estaba rodando un videoclip y cuando conecté el móvil vi chorrocientos mensajes de 'mira las nominaciones ya'. Y la nominación a mejor productor del año es el mayor reconocimiento que un productor puede tener. Y estoy ahí luchando con otros cuatro a combate a muerte".

De hecho, Alizzz tiene una nominación más que C. Tangana, y Eva quiere saber si están nerviosos por saber qué ocurrirá durante la entrega de premios: "Estamos bastante tranquilos porque las nominaciones ya son un premio. Y estamos muy orgullosos del éxito que ha tenido y de lo que le ha gustado a la gente y de todo los número uno que hemos tenido en las plataformas".

Nathy Peluso también ha arrasado en las nominaciones de los Latin Grammy, concretamente con cuatro candidaturas. Y curiosamente junto con C. Tangana y ella Alizzz ha lanzado recientemente Ateo, la canción del momento.

"Nathy es una de las artistas que está a la altura creativa y artística de Pucho. Que un artista tenga tanta creatividad como la que tiene Tangana es complicado y Nathy la tiene".

No podemos evitar preguntarle sobre la polémica por la dimisión del deán de la catedral de Toledo tras la polémica por autorizar la grabación del sensual videoclip. "Yo no soy responsable de eso", bromea Alizzz, "he visto también que ha habido un rezo para purificar la catedral y yo he flipado".

'Ya no vales', su quinto tema como cantante

Además de producir para otros artistas, Alizzz nos cuenta que desde hace un año también le dio por escribir y cantar sus propias canciones. Y no le está yendo nada mal, una muestra de ello es Ya no vales, su último lanzamiento en el que colabora C. Tangana y que habla de cómo la fama maltrata a los artistas.

Sobre si habrá disco propio, Alizzz nos confiesa que sí: "He sacado cinco canciones pero tengo muchas otras, y tengo la necesidad de sacarlas para que se entienda bien el proyecto".

Y por último nos ha prometido que nos hará un hook para el programa: "Os haré algo que se quede ahí grabado en la sien".