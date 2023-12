Ale Acosta presenta '¿A dónde vas niño?', el adelanto de su disco en solitario: "En la música es bueno mezclar"

Su obra magna es la sintonía que compuso para el mejor antimorning del país, Cuerpos especiales, pero la verdad es que también produce, lleva las riendas del 50% del grupo Fuel Fandango y ahora despega su propio proyecto en solitario. Alejandro Acosta trae fusión y buen rollo a este martes con Eva Soriano y Nacho García.

¿Síndrome de estrés postraumático, u orgullo por escuchar en cada esquina la sintonía del programa? "Siempre me pilla en el coche llevando a mi hijo al cole y me encanta, me da muy buen rollo escucharla por la mañana", nos ha confesado el lanzaroteño.

El nuevo single de Ale Acosta, '¿A dónde vas niño?'

Es el primer adelanto de su próximo disco. El single ¿A dónde vas niño? habla del tiempo que nunca volverá. La pieza forma parte de un álbum de recopilación de temas que han ido surgiendo como fruto de las quedadas con amigos músicos para experimentar y jugar. "La idea de este disco es que sea muy festivo, por eso quedar con colegas artistas para juntarnos y ver qué pasaba. Para tocar y ya está".

Música de baile, electrónica, un estilo que hereda de toda su carrera musical. "He sido DJ muchísimos años, de house, techhouse, tenía muchas ganas de hacer un disco de esa onda desde hace años", ha explicado Acosta, que niega que sea cierto eso de que las mejores canciones salgan cuando estás mal.

Lanzarote, de donde viene Acosta, está implícita en el disco. "Todo el disco está inspirado: los videoclips y todo están rodados allí, es un homenaje que le hago a la isla", ha detallado el músico.

Ale Acosta - ¿A dónde vas niño? (Videoclip Oficial)

A la espera de abril, mes en el que podremos escuchar el disco completo del productor, compositor y cantante, el canario lanzará a partir de enero los siguientes singles.

Con el proyecto también llegará una gira: "Un DJ set donde haré remezclas del disco y de otras producciones que hago". Porque si algo le gusta a Acosta es pinchar, incluso más que bailar. Tiene claro qué temas infalibles utilizar cuando el ánimo flaquea. Si la fiesta es privada, entre colegas, "Suavemente, de Elvis Crespo, levanta lo que sea". Y para pinchar en un bolo, "depende. Un Hey Boy Hey Girl de los The Chemical Brothers lo levanta también".

Fuel Fandango, el proyecto musical de Ale Acosta con Nita

Acosta ya acumula 20 años de carrera y sus canciones tienen más de 100 millones de reproducciones en plataformas digitales. Dirigió el proyecto Mojo Project y ha saboreado el triunfo con temas como 'Toda la vida', de su grupo con la artista cordobesa Cristina Manjón, conocida como Nita, Fuel Fandango, en el que lleva inmerso 15 años.

"Hemos tocado muchísimo, hemos sacado ya cuatro discos. Ahora estamos en un proceso de hibernación, pero haremos conciertos el año que viene", ha contado el músico isleño.

35 países han escuchado la música emitida por las máquinas de Acosta, que han hecho triunfar a la fusión de música electrónica y el flamenco.

En su próximo disco, la fusión de géneros distintos también se hace presente. "En la música sí es bueno mezclar. Yo siempre lo he hecho, fusionar electrónica con otros estilos. Ahora quiero meter todo ese background y lo que he aprendido en este proyecto". Su proyecto en solitario, en el que la música de baile y la de club son las protagonistas.

