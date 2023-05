Ana Locking, sobre sus looks en 'Drag Race España': "Cómo no voy a aprovechar la oportunidad de ser una y mil personas"

Ana Locking es la reina de los estilismo esta edición Drag Race España. La diseñadora, miembro de la mesa del jurado, arrasa todos los domingos con sus apariciones en el concurso de Atresmedia Premium.

"Mis looks están teniendo mucho éxito esta temporada", ha reconocido ante Eva Soriano e Iggy Rubín en su visita a Cuerpos especiales. "¡Cómo no voy a aprovechar esto que me trae el destino en mi vida a los 52 años! Si el destino me proveé esto, hay que aprovecharlo. Sobre todo la oportunidad de ser una y mil personas", ha añadido la experta en moda que cambia de imagen cada semana.

Los estilismos que luce en el programa están muy preparados. "Como sabemos las fechas de grabación con tiempo, sí preparo los looks. El estilismo lo hacemos en Ana Locking con prendas de colecciones anteriores o prendas que se hacen para el programa", ha explicado sobre cómo prepara sus apariciones.

"Luego se lo paso a mi maquilladora, Eva Gamero, y luego a mi peluquero Crisanto Blanco", ha añadido. Con todos estos ingredientes surge la magia que se ve en televisión.

Pese a este dominio estético, Ana Locking tiene claro que no se presentaría al concurso.

"No me atrevería porque hay que tener mucho talento interpretativo. Bailando, cantando, en la comedia... Es muy difícil. La comedia me parece una de las cosas más difíciles que hay. Te tienes que enfrentar al público desde el minuto cero. Si en el primer minuto pierdes al hilo es muy puñetera la comedia porque pierdes al público", ha apuntado. "No me atrevería, no tengo talento".

Eva Soriano, juez invitada de 'Drag Race España'

Ana Locking ha visitado Cuerpos especiales en una semana muy especial: el domingo 28 de mayo Eva Soriano acude como juez invitada a Drag Race España.

"Voy yo de jueza en un episodio en le que se hace una propuesta cómica y a mí me llevaron como persona que sabe algo de comedia para opinar un poco", ha contado la presentadora del morning de Europa FM. "Me lo pasé bastante increíble porque estaba al lado de Ana y solo veía su libreta en la que ponía expresiones en las que yo podría pensar".

Lo que ocurre, ha aclarado Locking, es que todo va muy rápido. Cuando hay propuesta triple de pasarela tiene que juzgar unos 30 looks al terminar el desfile. "Yo tengo cinco minutos para ordenar mi cabeza y saber qué tengo que decirle a cada uno. En televisión el tiempo cuenta mucho. Tienes que dar titulares", ha explicado la jueza, que reconoce que la tarea no es fácil.

"El mensaje tiene que ser limpio y que se entienda porque los fans van a analizar letra por letra todo lo que dices. Hay que ser muy valiente para ser jurado de Drag Race", ha señalado sobre las críticas.

Ana Locking y la moda actual

Ana Locking también ha hablado de moda en líneas generales y de cómo valora la situación actual del sector. "Tengo chicos que vienen dragueados a clase, que vienen pintados a clase, que vienen vestidos de forma más andrógina, no binario... en su vida normal. Eso significa que es una propuesta estética de su día a día. Eso es muy fascinante porque es llevarlo a la calle y llevarlo con normalidad. Y normalidad lo digo entre comillas porque normalidad debería serlo todo", ha reflexionado.

Sobre el fast fashion también ha dado su opinión: "Deberíamos hacer régimen visual, deberíamos consumir menos ropa. Lo digo yo que iría un poco en contra de mi profesión. Debemos consumir menos ropa y debemos consumir menos imágenes, y las que consumamos debería ser de una forma mucho más seria, más comprometida. ¿No os pasa que a veces estáis estresados y no es por trabajo? Es porque estás todo el día enganchado a Instagram, al Twitter... Llevas cinco horas enganchado al móvil".¡